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  • «Многие при ударах в упор чаще заваливаются на пятую точку, с которой сложнее подняться. Зоммер же явно погасил в себе инстинкты – делает движение вперед». Ребров о вратаре «Интера»
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«Многие при ударах в упор чаще заваливаются на пятую точку, с которой сложнее подняться. Зоммер же явно погасил в себе инстинкты – делает движение вперед». Ребров о вратаре «Интера»

Артем Ребров рассказал, как Ян Зоммер погасил в себе инстинкты.

«И еще пару предложений о наклоне корпуса: Зоммер всегда настроен как бы на падение лицом вперед. И если падает на землю, то оказывается на коленях. За счет этого быстро поднимается. Большинство вратарей не такие – потому что физиология человека устроена так, что ты как бы отклоняешься от опасности (мяча), а не идешь лицом на нее.

Да, у вратарей это чувство прибито, но многие при ударах в упор все равно чаще заваливаются назад, на пятую точку, с которой сложнее подняться. Зоммер же явно погасил в себе инстинкты – он при любом ударе делает движение вперед. Так он сокращает и угол обстрела, и помогает себе раньше вставать при добивании.

Это титаническая работа над собой. Потому что даже если вратарь мысленно настроится играть так же, ничего сразу не получится, в игровом моменте сработают инстинкты – уклонение назад. Зоммер в себе их сломал – действует иначе и даже не задумывается. Такого можно добиться только большой работой с головой и телом.

Его моменты надо показывать всем, кто хочет развиваться и учиться игре в воротах. Удивительный пример, как недостатки можно компенсировать и даже перекрыть сильными качествами», – написал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров о вратаре «Интера» в колонке для Спортса’‘.

Секреты сэйвов Зоммера. Раскрывает Артем Ребров

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoсерия А Италия
logoАртем Ребров
logoЯн Зоммер
logoИнтер
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