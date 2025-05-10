«Барселона» сохраняет интерес к Рэшфорду. В клубе ценят умение Маркуса играть в центре и на фланге атаки

Маркус Рэшфорд по-прежнему интересует «Барселону».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в клубе все еще допускают подписание нападающего, принадлежащего «Манчестер Юнайтед» и выступающего за «Астон Виллу» на правах аренды.

Менеджеры «блауграны» считают, что 27-летний игрок летом будет доступен. В «Барселоне» ценится умение Рэшфорда играть в центре нападения и на фланге.

В этом сезоне Маркус забил 6 голов в 25 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .