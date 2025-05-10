«Барселона» сохраняет интерес к Рэшфорду. В клубе ценят умение Маркуса играть в центре и на фланге атаки
Маркус Рэшфорд по-прежнему интересует «Барселону».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в клубе все еще допускают подписание нападающего, принадлежащего «Манчестер Юнайтед» и выступающего за «Астон Виллу» на правах аренды.
Менеджеры «блауграны» считают, что 27-летний игрок летом будет доступен. В «Барселоне» ценится умение Рэшфорда играть в центре нападения и на фланге.
В этом сезоне Маркус забил 6 голов в 25 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
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