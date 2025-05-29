Генменеджером «Юве» станет экс-президент «Тулузы» Комолли. Кьеллини получит повышение в руководстве клуба

Новым генеральным менеджером «Ювентуса» станет Дамьен Комолли.

52-летний француз покинул пост президента «Тулузы» и теперь будет исполнять в туринском клубе функции Франческо Кальво, который переходит на работу в «Астон Виллу».

Ожидается, что Комолли будет связующим звеном между спортивным директором Кристиано Джунтоли и гендиректором Маурицио Сканавино.

Также Комолли известен по работе спортивным директором в «Ливерпуле», «Тоттенхэме», «Фенербахче» и «Сент-Этьене». До этого он 8 лет трудился в «Арсенале» в роли скаута при Арсене Венгере.

Кроме того, экс-капитан «Юве», директор по институциональным отношениям Джорджо Кьеллини получит повышение в руководстве клуба.