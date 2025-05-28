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Чемпионат России. Стыковые матчи. «Сочи» уступил «Пари НН», «Урал» одержал волевую победу над «Ахматом»

«Урал» обыграл «Ахмат» (2:1) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

«Сочи» дома уступил «Пари НН» (1:2).

Чемпионат России

Стыковые матчи

Первые матчи

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 14:00, Central Stadium
Урал
Завершен
2 - 1
Ахмат
Матч окончен
Ал. Мамин
90’
+3’
Секулич   Бессмертный
90’
88’
Мелкадзе   Руис Диас
88’
Камилов   Диванович
Егорычев   Марков
82’
Железнов   Мосин
82’
Ишков   Воронов
72’
Бегич
65’
64’
Зорин   Талаль
  Секулич
59’
  Секулич
50’
46’
Тодорович   Самородов
Сунгатулин   Аюпов
46’
2тайм
Перерыв
Сунгатулин
26’
21’
  Мелкадзе
16’
Тодорович
Егорычев
15’
Урал
Ал. Мамин, Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Бондарев, Сунгатулин, Железнов, Егорычев, Ишков, Секулич, Щербицкий, Ар. Мамин, Маргасов, Бессмертный, Мосин, Чудин, Аюпов, Морозов, Марков, Воронов
Запасные: Бессмертный, Мосин, Аюпов, Воронов, Щербицкий, Маргасов, Марков, Ар. Мамин, Чудин, Морозов
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Гогличидзе, Шатара, Ибишев, Адамов, Камилов, Исмаэл, Садулаев, Зорин, Тодорович, Мелкадзе, Магомедов, Шелия, Жиров, Уциев, Богосавац, Бериша, Якуев, Диванович, Талаль, Руис Диас, Самородов
Запасные: Бессмертный, Мосин, Аюпов, Воронов, Щербицкий, Маргасов, Марков, Ар. Мамин, Чудин, Морозов
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Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 16:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 2
Пари НН
Матч окончен
90’
Александров
Кожемякин   Мартовой
89’
Сааведра   Терехов
89’
88’
  Александров
84’
Боселли   Кастильо
Аберден   Суслов
78’
Заика   Маслов
73’
72’
Грулев   Весино
Аберден
57’
52’
Гоцук   Крашевский
Пасевич   Кайнов
46’
46’
Каккоев   Карапузов
46’
Эктов   Царукян
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Трошечкин
42’
Эктов
Сааведра
42’
Морено
39’
Писарский
38’
  Пасевич
14’
Сочи
Дегтев, Макарчук, Литвинов, Аберден, Заика, Кожемякин, Сааведра, Магаль, Пасевич, Крамарич, Писарский, Заболотный, Рудаков, Стойисавлевич, Шагиахметов, Суслов, Маслов, Терехов, Кайнов, Мартовой, Бурмистров, Никитин, Балкизов
Запасные: Шагиахметов, Суслов, Бурмистров, Никитин, Заболотный, Рудаков, Маслов, Стойисавлевич, Терехов, Балкизов, Кайнов, Мартовой
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Эктов, Александров, Гоцук, Магкеев, Трошечкин, Каккоев, Калинский, Боселли, Грулев, Кошкин, Лукьянов, Кастильо, Чистяков, Крашевский, Шнапцев, Карапузов, Майга, Царукян, Ермаков, Весино
Запасные: Шагиахметов, Суслов, Бурмистров, Никитин, Заболотный, Рудаков, Маслов, Стойисавлевич, Терехов, Балкизов, Кайнов, Мартовой
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72137 голосов
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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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