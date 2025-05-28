Матч окончен
Чемпионат России. Стыковые матчи. «Сочи» уступил «Пари НН», «Урал» одержал волевую победу над «Ахматом»
«Урал» обыграл «Ахмат» (2:1) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.
«Сочи» дома уступил «Пари НН» (1:2).
Чемпионат России
Стыковые матчи
Первые матчи
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 14:00, Central Stadium
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 16:30, Олимпийский стадион Фишт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72137 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости