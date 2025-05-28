Салах – лучший игрок сезона АПЛ во версии ESPN. Бруну, Палмер, Трент, ван Дейк, Тилеманс – в символической сборной
ESPN представил сборную сезона АПЛ.
В символическую команду попали:
– вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);
– защита: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
– полузащита: Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»);
– нападение: Луис Диас («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»).
Лучшим игроком сезона выбран Салах, лучшим матчем – мерсисайдское дерби, завершившееся со счетом 2:2, лучшим молодым игроком – Мурилло из «Ноттингема», тренером сезона – Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем»).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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