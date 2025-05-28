«Брентфорд» выкупил защитника Кайоде у «Фиорентины» за 17,5 млн евро
«Брентфорд» объявил о выкупе Майкла Кайоде.
Клуб оформил полноценный трансфер 20-летнего защитника, арендованного у «Фиорентины» в январе этого года. Кайоде подписал с «Брентфордом» 5-летний контракт с возможностью продления на год.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что сумма выкупа составила 17,5 млн евро.
Во второй половине сезона Кайоде провел за «Брентфорд» 12 матчей, отметившись одной голевой передачей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Брентфорда»
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