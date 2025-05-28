«Брентфорд» выкупил защитника Кайоде у «Фиорентины» за 17,5 млн евро

«Брентфорд» объявил о выкупе Майкла Кайоде.

Клуб оформил полноценный трансфер 20-летнего защитника, арендованного у «Фиорентины» в январе этого года. Кайоде подписал с «Брентфордом » 5-летний контракт с возможностью продления на год.

Журналист Бен Джейкобс сообщает , что сумма выкупа составила 17,5 млн евро.

Во второй половине сезона Кайоде провел за «Брентфорд» 12 матчей, отметившись одной голевой передачей. Его статистику можно найти здесь .