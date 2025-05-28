«Шанхай» Слуцкого встретится с «Портом» в 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 21 июня

Определился соперник «Шанхая Шэньхуа» в Кубке Китая-2025.

Команда встретится с «Портом» в матче 1/8 финала турнира, игра пройдет 21 июня и начнется в 10:00 по московскому времени. В случае победы «Шанхай» Слуцкого выйдет на победителя пары «Хэнань» – «Чжэцзян».

В последнем шанхайском дерби, которое состоялось 6 апреля, «Шэньхуа» и «Порт» сыграли 1:1, забили Лю Жофань и Юй Ханьчао.

14 июня «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.