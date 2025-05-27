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«Бенфика» не пустит сборную Португалии на «Эштадиу да Луш». Клуб зол из-за судейства в финале Кубка со «Спортингом», требует слушания в правительстве и обратится в ФИФА и УЕФА

«Бенфика» запретила сборной Португалии играть на ее стадионе.

25 мая клуб проиграл «Спортингу» в финале Кубка Португалии (1:3). Руководство «Бенфики» выразило претензии к судейству после матча.

Ранее «орлы» заняли второе место в чемпионате Португалии, на два очка отстав от «львов».

«После серьезных событий последних туров чемпионата Португалии и финала Кубка страны, которые полностью исказили спортивную справедливость и напрямую повлияли на право на прямое участие в Лиге чемпионов, «Бенфика» приняла следующие меры:

1. Подача дисциплинарной жалобы на судейскую бригаду и ВАР в финале Кубка Португалии: Луиша Годинью, Тьягу Мартинша и их команды;

2. Подача дисциплинарной жалобы на игроков Матеуса Рейса и Максимилиано Араухо за многочисленные акты агрессии против Андреа Белотти;

3. Требование немедленно опубликовать аудиозаписи переговоров между главным арбитром и ВАР, а также раскрыть оценки, выставленные после матча;

4. Обращение в ФИФА, УЕФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) из-за неправомерного применения ВАР-протокола в Португалии, что подорвало спортивную честность;

5. Требование к недавно избранному Совету по арбитражу публично заявить о своей позиции и представить конкретные меры по исправлению ситуации – в противном случае он не может продолжать работу;

6. Приостановка участия в рабочих группах по централизации телеправ и срочное обращение в правительство с просьбой об экстренной встрече;

7. Уведомление Португальской футбольной федерации: пока честная конкуренция не будет обеспечена, «Бенфика» не готова предоставлять свой стадион для матчей национальной сборной.

В завершение клуб подчеркивает: мы хотим, чтобы следующий сезон проходил честно и прозрачно. Этого, к сожалению, не произошло в завершившемся чемпионате. Мы всегда берем на себя ответственность. Теперь мы требуем того же от тех, кто управляет португальским футболом», – говорится в заявлении «Бенфики». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Бенфики»
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