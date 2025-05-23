«Аугсбург» расстался с тренером Торупом и спортдиректором Юрендичем. Клуб стал 12-м в Бундеслиге
«Аугсбург» объявил об уходе главного тренера.
Йесс Торуп покидает должность, которую занимал с октября 2023 года. Его контракт действовал до лета 2025 года.
В предыдущем сезоне команда финишировала на 11-й строчке в Бундеслиге, в этом – на 12-й.
Также «Аугсбург» расстался с Маринко Юрендичем, спортивным директором.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аугсбурга»
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