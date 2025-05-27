«Барса» получит как минимум 91 млн евро за счет ТВ-прав, «Реал» – не менее 84 млн евро. Всего Ла Лига распределит между клубами 1,35 млрд евро

«Барселона» получит более 91 млн евро за счет прав на телетрансляции.

Как сообщает As, в сезоне-2024/25 Ла Лига распределила между клубами 1,351 млрд евро доходов от продажи ТВ-трансляций.

Согласно закону, 50% дохода распределяются между клубами-участниками высшего дивизиона Испании равномерно, и каждый из 20 клубов Ла Лиги получит по 33,77 млн евро.

Еще 25% – 337,75 млн евро – распределяются в зависимости от положения команд в турнирной таблице. Таким образом, занявшая 1-е место «Барселона» получит в дополнение к фиксированному доходу 17% от этой суммы – 57,42 млн евро. «Реал», занявший 2-е место, получит 50,66 млн евро (15% распределяемой суммы), а ставший третьим по итогам сезона «Атлетико » – 43,91 млн евро (13%).

Оставшиеся 25% дохода Ла Лиги от телеправ будут распределены между клубами в зависимости от продажи билетов и абонементов, объема зрительской аудитории и сотрудничества с телеканалами.

Таким образом, «Барселона» как победитель Ла Лиги получит от прав на телетрансляции в сумме не менее 91,19 млн евро, «Реал» – как минимум 84,43 млн, «Атлетико» – минимум 77,68 млн.

Кроме того клубы, квалифицировавшиеся в Лигу чемпионов – «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал » – получат дополнительно по 18,62 млн евро. Это гарантированные призовые от УЕФА за игру на общем этапе без учета бонусов за победы (2,1 млн евро) и ничьи (700 тысяч).

«Бетис» и «Сельта» получат по 4,31 млн евро за игру в Лиге Европы , «Райо Вальекано» – 3,17 млн евро за попадание в Лигу конференций. Эти суммы также будут увеличиваться при победах и ничьих на общем этапе и при выходе в каждую следующую стадию плей-офф.