Зидан – покидающему «Реал» Модричу: «Счастлив, что встретился с тобой и пережил эти моменты. Что за футболист!»

Зинедин Зидан обратился к покидающему «Реал» Луке Модричу.

Ранее стало известно, что хорватский полузащитник уйдет из клуба после клубного чемпионата мира.

«Лука , я счастлив, что встретился с тобой на твоем пути и что пережил эти моменты с тобой. Что за футболист!

Спасибо», – написал бывший главный тренер «Реала».

Модрич – Одиссей «Реала». Прощание с легендой