Зидан – покидающему «Реал» Модричу: «Счастлив, что встретился с тобой и пережил эти моменты. Что за футболист!»
Зинедин Зидан обратился к покидающему «Реал» Луке Модричу.
Ранее стало известно, что хорватский полузащитник уйдет из клуба после клубного чемпионата мира.
«Лука, я счастлив, что встретился с тобой на твоем пути и что пережил эти моменты с тобой. Что за футболист!
Спасибо», – написал бывший главный тренер «Реала».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Зинедина Зидана
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