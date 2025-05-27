Неймар о ЧМ-2026: «На матч НБА идут не просто посмотреть баскетбол – это шоу. В перерывах футбола ничего не происходит – все идут к дверям стадиона потусоваться»

Неймар высказался о том, как футбол должен стать развлечением.

Бразилец посетил четвертый матч серии Западной конференции между «Миннесотой» и «Оклахомой» и дал комментарий в контексте ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США и Мексике.

«Думаю, это будет безумие! Это может изменить ситуацию [в футболе]. Это хорошо для всех.

Ты идешь на матч НБА не просто посмотреть баскетбол. Это шоу. В паузах появляются люди и танцуют. Потом еще одна пауза – и болельщик выходят на паркет, чтобы бросить мяч в кольцо. Перед матчем известная персона поет национальный гимн. Они делают, чтобы поход на матч стоил того.

Если взять это за образец, то для бразильского футбола это было бы хорошо. В футболе матч идет 90 минут, но в перерыве ничего не происходит.

Все идут к дверям стадиона, чтобы потусоваться. Почему бы не сделать что-нибудь внутри стадиона? Развлечения можно использовать по-разному. И не отвлекая при этом внимание всех присутствующих», – сказал нападающий «Сантоса » Неймар .