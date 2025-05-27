Тренер «Акрона» по физподготовке: «Тест Купера не информативен для футбола. Он для легкоатлетов, лыжников, пловцов. В методике старой школы что-то есть, но времена меняются»

Тренер «Акрона» по физподготовке выразил сомнения в эффективности теста Купера.

– На мой взгляд, относительно футбола тест Купера не информативен. За счет него можно выявить разве что морально-волевые качества игрока.

Для футболиста тест Купера – жесткая нагрузка в четвертой-пятой пульсовой зоне. Это субмаксимальная и максимальная зона мощности.

Нахождение в максимальной зоне более 5 минут во время тренировки может иметь последствия, потому что идет серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

– Современный футболист обязан выбегать 3 километра из 12 минут?

– Это тест для легкоатлетов, лыжников, пловцов – он информативен для циклических видов спорта. Футбол не цикличный вид: там постоянно разные действия, в которых нет никакой закономерности.

Движения центрального защитника сильно отличаются от движений флангового полузащитника, данные их двигательной активности вообще разные.

Плюс надо учитывать возрастные и генетические особенности. Да и матч может сложиться по-всякому: игра бывает вязкой, с большим количеством борьбы, где никто много не пробегает в принципе.

– Когда отказались от теста Купера и чем его заменили?

– Мне сложно сказать, когда отказались. Думаю, уже в 2010-х тест Купера не особенно применяли. Сейчас в футболе есть много не таких агрессивных тестов для определения функциональной готовности.

Самый распространенный – Yo-Yo, а именно – модификация Intermittet Recovery Levеl 1 (челночные отрезки по 20 метров с постепенным увеличением скорости; «Спартак» такой проходил при Якине еще в 2015-м, лучшим был Квинси Промес – Спортс’’).

Используется большинством европейских и российских клубов, максимально приближен к деятельности футболиста и дает детальную информацию о готовности.

– А после теста Купера на следующий день надо восстанавливаться?

– На мой взгляд, это жесткая, агрессивная нагрузка. После нее и не один день потребуется, чтобы полностью восстановиться. Чтобы бегать тест Купера, к нему надо постепенно подводиться, адаптироваться к этой нагрузке. Только тогда организм будет воспринимать его спокойно.

– Как тогда справлялись футболисты из прошлого? Лобановский мог давать два подряд теста Купера, у Яковенко это вообще было отдыхом.

– В методике старой школы однозначно что-то есть, это точно приносило результат. Но времена меняются – наука шагает вперед. Сейчас приоритетная задача во всем мире не максимально нагрузить, а подвести игрока к матчу в оптимальной форме, – сказал в интервью Спортсу’‘ тренер «Акрона» по физподготовке Сергей Шергин.

«Ощущение одно – блевотня!» Тест Купера – все про самое суровое упражнение футбола