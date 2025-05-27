Радимов о словах «Динамо» перед «Краснодаром»: «Пшик, полная профанация. Приехала плюшевая команда – чемпион их раздавил. Лучше бы сделали как Бителло и не приехали вообще»
Бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3) в матче 30-го тура Мир РПЛ. Этой победой команда Мурада Мусаева обеспечила себе чемпионство.
– Все разговоры «Динамо», что мы дадим бой, что в матче с нами не надо становиться чемпионами, что мы вернем долг за прошлый год, что мы сильнее, мы выиграли три с половиной игры – это все оказалось просто пшиком.
На деле приехала плюшевая команда, которая уже в отпуске, чуть-чуть посопротивлялась первый тайм и дальше их раздавил чемпион.
– То есть мотивации не было у «Динамо» вообще никакой?
– Нет, вообще никакой. Я не заметил вообще ничего. Если ты хочешь вернуть должок или что-то, на это точно было не похоже.
Скажем так, говорили динамовцы красиво, но на деле оказалась полная профанация со стороны всей команды.
Лучше бы сделали как Бителло и не приехали вообще, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.