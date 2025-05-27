Аморим о непопадании «МЮ» в еврокубки: «Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше. Этим стоит воспользоваться»

Рубен Аморим считает, что непопадание в еврокубки может стать преимуществом.

«Манчестер Юнайтед » занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, набрав 42 очка.

«Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше и создать основу для будущего. Этим стоит воспользоваться», – сказал главный тренер манкунианцев.