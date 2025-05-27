Аморим о непопадании «МЮ» в еврокубки: «Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше. Этим стоит воспользоваться»
Рубен Аморим считает, что непопадание в еврокубки может стать преимуществом.
«Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, набрав 42 очка.
«Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше и создать основу для будущего. Этим стоит воспользоваться», – сказал главный тренер манкунианцев.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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