Александер Чеферин: «Потолок зарплат по образцу США невозможен. Словенский и немецкий клубы никогда не будут равны в финансах, но разрыв не должен продолжать расти»
Александер Чеферин заявил, что потолок зарплат невозможен в европейском футболе.
«По мнению Европейской комиссии, классический потолок зарплат по образцу США невозможен.
Но у нас есть свой потолок, поскольку мы ограничиваем расходы клубов на зарплаты.
Мы поддерживаем регулярные контакты с Европейским союзом. Они готовы помочь. Думаю, они понимают, что нам необходимо сократить разрыв [между клубами] или, по крайней мере, не допустить его увеличения.
Словенский и немецкий клубы никогда не будут равны в финансовом отношении. Но разрыв не должен продолжать расти. Думаю, мы на правильном пути.
Несколько лет назад мы изменили правила финансового фэйр-плей. Это будет первый сезон, в котором правила будут полностью интегрированы», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Kicker.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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