Александер Чеферин: «Потолок зарплат по образцу США невозможен. Словенский и немецкий клубы никогда не будут равны в финансах, но разрыв не должен продолжать расти»

Александер Чеферин заявил, что потолок зарплат невозможен в европейском футболе.

«По мнению Европейской комиссии, классический потолок зарплат по образцу США невозможен.

Но у нас есть свой потолок, поскольку мы ограничиваем расходы клубов на зарплаты.

Мы поддерживаем регулярные контакты с Европейским союзом. Они готовы помочь. Думаю, они понимают, что нам необходимо сократить разрыв [между клубами] или, по крайней мере, не допустить его увеличения.

Словенский и немецкий клубы никогда не будут равны в финансовом отношении. Но разрыв не должен продолжать расти. Думаю, мы на правильном пути.

Несколько лет назад мы изменили правила финансового фэйр-плей. Это будет первый сезон, в котором правила будут полностью интегрированы», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Kicker.