Эриксен о сезоне «МЮ»: «Повезло, что не вылетели – много неудачных матчей. В следующем сезоне все должно быть лучше»
Кристиан Эриксен оценил сезон «Манчестер Юнайтед».
Команда Рубена Аморима расположилась на 15-й позиции по итогам сезона АПЛ.
«К сожалению, в этом сезоне было много неудачных матчей, а в финале Лиги Европы мы упустили возможность. Но это футбол.
Думаю, людям повезло, что мы не вылетели после такого сезона, а находимся там, где находимся.
В следующем сезоне все должно быть лучше. И уверен, что так и будет. Буду наблюдать за этим со стороны.
Футболисты команды по отдельности – очень и очень хорошие игроки. Они не должны быть на такой позиции в таблице. И все зависит от них, чтобы изменить эту ситуацию.
Уверен, что «Манчестер Юнайтед» будет другой командой в следующем сезоне», – сказал полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
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