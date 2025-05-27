Эриксен о сезоне «МЮ»: «Повезло, что не вылетели – много неудачных матчей. В следующем сезоне все должно быть лучше»

Кристиан Эриксен оценил сезон «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима расположилась на 15-й позиции по итогам сезона АПЛ .

«К сожалению, в этом сезоне было много неудачных матчей, а в финале Лиги Европы мы упустили возможность. Но это футбол.

Думаю, людям повезло, что мы не вылетели после такого сезона, а находимся там, где находимся.

В следующем сезоне все должно быть лучше. И уверен, что так и будет. Буду наблюдать за этим со стороны.

Футболисты команды по отдельности – очень и очень хорошие игроки. Они не должны быть на такой позиции в таблице. И все зависит от них, чтобы изменить эту ситуацию.

Уверен, что «Манчестер Юнайтед » будет другой командой в следующем сезоне», – сказал полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен .