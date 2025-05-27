У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й

Ламин Ямаль получил лучшую оценку за сезон от WhoScored.

Средний балл вингера «Барселоны» по итогам чемпионата Испании – 8,01. Это лучший результат в пяти ведущих лигах Европы.

На втором месте оказался Килиан Мбаппе из «Реала » (7,75), на третьем – Майкл Олисе из «Баварии» (7,74), на четвертом – Харри Кейн из «Баварии» (7,72), на пятом – Усман Дембеле из «ПСЖ» (7,65).