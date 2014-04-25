Стивен Джеррард вспомнил, как нервничал во время серии пенальти в финале ЛЧ-2005.

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05, победив «Милан » (3:3, 3:2 по пенальти). В основное время англичане отыграли отставание в три мяча.

В серии пенальти Джеррард должен был бить пятым в составе «Ливерпуля» – но очередь до него не дошла, поскольку «Милан» не реализовал свой последний пенальти и лишился шансов на победу.

«Я не был сосредоточен на пенальти Шевченко. Я был сосредоточен на том, чтобы реализовать следующий пенальти нашей команды, и это было страшно.

Я чуть было не наложил в штаны, это был самый нервный момент, который я когда-либо испытывал на футбольном поле. Тем не менее, если бы кто-нибудь предложил мне вычеркнуть свое имя [из списка пенальтистов] и не бить, я бы сказал, что все равно хочу пробить.

Люди спрашивали меня, разочарован ли я тем, что не забил победный мяч, но я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы менять ничего, что произошло в тот вечер. Я был рад, когда Ежи [Дудек] отразил пенальти Шевченко.

Это была лучшая ночь в моей жизни... не считая рождения моих детей», – сказал бывший капитан «Ливерпуля ».

Дудек о двух спасениях подряд в финале ЛЧ: «Если бы Шевченко попытался перебросить, у меня не было бы шансов. Но он был расстроен сэйвом и пробил изо всех сил. Я крикнул: «Дальше что, #####?»