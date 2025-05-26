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  • Дудек о двух спасениях подряд в финале ЛЧ: «Если бы Шевченко попытался перебросить, у меня не было бы шансов. Но он был расстроен сэйвом и пробил изо всех сил. Я крикнул: «Дальше что, #####?»
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Дудек о двух спасениях подряд в финале ЛЧ: «Если бы Шевченко попытался перебросить, у меня не было бы шансов. Но он был расстроен сэйвом и пробил изо всех сил. Я крикнул: «Дальше что, #####?»

Ежи Дудек вспомнил, как отразил два удара Андрея Шевченко в течение пары секунд.

Бывший голкипер «Ливерпуля» описал эпизод, произошедший во время финала Лиги чемпионов 2005 года.

«Мы сравняли счет, 3:3, но до конца было еще далеко. Мне нужно было сохранять концентрацию. В дополнительное время последовал навес, и после удара головой мяч стремительно полетел в мою сторону. Тогда я думал, что пробил Йон-Даль Томассон.

Я сумел отбить удар и завалился в ворота. Пока я был на земле, футболист «Милана» попытался добить мяч. Проскочила мысль: «Идеальный отскок для того, чтобы отправить мяч в сетку». Я постарался перекрыть как можно больше пространства. Я поднял руку и надеялся на чудо.

Если бы Шевченко попытался перебросить мяч через меня или просто направить его в другую сторону ворот, у меня бы не было шансов. Только после игры я понял, почему он старался пробить как можно сильнее.

Первый удар головой был нанесен им, а не Томассоном. Он был расстроен моим сэйвом и ударил по отскочившему мячу изо всех сил.

Как я парировал этот удар? Немного интуиции, немного тренировок и святая рука папы Иоанна Павла II, который был родом из Польши и умер всего за месяц до финала.

После этого сэйва я встал и крикнул: «А дальше что, ##### (блин – Спортс”)?» Меня захлестывало разочарование: отсутствие игровой практики в начале сезона, слухи о том, что «Ливерпуль» подпишет нового вратаря. Риисе подбежал ко мне и поцеловал в щеку.

После этого эпизода я был в трансе. Я говорил себе: «Ты ждал этого момента всю свою жизнь, так что не обосрись сейчас», – вспомнил Дудек.

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ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoЕжи Дудек
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАндрей Шевченко
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЙон-Даль Томассон
logoЙон-Арне Риисе
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