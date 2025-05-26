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Глава УЕФА Чеферин о расширении ЧМ до 64 команд: «Полная чушь, мы будем категорически против. С точки зрения качества футбола это было бы нелепо»

Президент УЕФА выступил против расширения чемпионата мира до 64 команд.

Ранее стало известно, что ФИФА обсуждает возможность единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Джанни Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа». 

«С самого начала мы скептически относились к идее о том, что чем больше команд, тем лучше, потому что чем больше команд, тем ниже качество. Во-первых, мы здесь для того, чтобы защищать европейский футбол, наши федерации и соревнования.

Во-вторых, когда люди говорят, что мы поддерживаем эти расширения... Я не знаю, что еще мы можем сделать. Я бы хотел увидеть, как волшебник объяснит, как остановить что-то, когда у тебя только 9 голосов из 36 возможных. Каждая борьба выматывает.

Мы считаем, что нет смысла добавлять все больше и больше команд; мы принимаем формат с участием 48 команд, потому что это не вредит европейскому футболу.

Новое предложение о 64 командах – полная чушь. Мы будем категорически против этого. Во-первых, турнир будет слишком длинным. Во-вторых, наши отборочные матчи станут менее важными. С точки зрения качества футбола это было бы нелепо», – сказал президент УЕФА в интервью Kicker.

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Опубликовал: Алексей Белоус
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