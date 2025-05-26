Глава УЕФА Чеферин о расширении ЧМ до 64 команд: «Полная чушь, мы будем категорически против. С точки зрения качества футбола это было бы нелепо»

Президент УЕФА выступил против расширения чемпионата мира до 64 команд.

Ранее стало известно , что ФИФА обсуждает возможность единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Джанни Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа».

«С самого начала мы скептически относились к идее о том, что чем больше команд, тем лучше, потому что чем больше команд, тем ниже качество. Во-первых, мы здесь для того, чтобы защищать европейский футбол, наши федерации и соревнования.

Во-вторых, когда люди говорят, что мы поддерживаем эти расширения... Я не знаю, что еще мы можем сделать. Я бы хотел увидеть, как волшебник объяснит, как остановить что-то, когда у тебя только 9 голосов из 36 возможных. Каждая борьба выматывает.

Мы считаем, что нет смысла добавлять все больше и больше команд; мы принимаем формат с участием 48 команд, потому что это не вредит европейскому футболу.

Новое предложение о 64 командах – полная чушь. Мы будем категорически против этого. Во-первых, турнир будет слишком длинным. Во-вторых, наши отборочные матчи станут менее важными. С точки зрения качества футбола это было бы нелепо», – сказал президент УЕФА в интервью Kicker.

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