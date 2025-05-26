Мусаев о разговоре с Путиным: «Гордость от его звонка, это был особенный момент. Он поздравил «Краснодар» с победой, сказал теплые слова»
В субботу команда Мусаева дома обыграла «Динамо» (3:0) в матче 30‑го тура Мир РПЛ и впервые завоевала золотые медали турнира. Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру «Краснодара» и поздравил их с победой команды.
– Вы в себя уже пришли? Как послевкусие проходит?
– Да, есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Сделали все максимально хорошо и пришли к своей цели. Есть чувство удовлетворения и спокойствия.
– Вам позвонил Владимир Путин. О чем говорили?
– Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова.
Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка, – сказал главный тренер «Краснодара».