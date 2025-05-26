Файзулин об РПЛ: «Краснодар» был хорош и заслужил чемпионство. У «Зенита» не было единого рисунка игры»
Виктор Файзулин считает чемпионство «Краснодара» заслуженным.
В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.
– В голове уже уложился факт чемпионства «Краснодара»?
– Факт, что «Краснодар» стал чемпионом, уже уложился в голове. По очкам видно, что «Зенит», как и «Краснодар», набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. «Краснодар» был хорош и заслужил чемпионство.
– Как можно охарактеризовать игру «Зенита» в предыдущие два сезона?
– Тренерский штаб стал пробовать разные сочетания на поле. Это касается и нападающих, и полузащитников. В этом сезоне у «Зенита» не было единого рисунка игры, – сказал бывший игрок «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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