Файзулин об РПЛ: «Краснодар» был хорош и заслужил чемпионство. У «Зенита» не было единого рисунка игры»

Виктор Файзулин считает чемпионство «Краснодара» заслуженным.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.

– В голове уже уложился факт чемпионства «Краснодара»?

– Факт, что «Краснодар» стал чемпионом, уже уложился в голове. По очкам видно, что «Зенит», как и «Краснодар», набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. «Краснодар» был хорош и заслужил чемпионство.

– Как можно охарактеризовать игру «Зенита» в предыдущие два сезона?

– Тренерский штаб стал пробовать разные сочетания на поле. Это касается и нападающих, и полузащитников. В этом сезоне у «Зенита» не было единого рисунка игры, – сказал бывший игрок «Зенита ».