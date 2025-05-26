Де Лаурентис о де Брюйне: «Наполи» намерен его подписать, но для танца нужны двое»
Аурелио Де Лаурентис подтвердил желание «Наполи» подписать Кевина де Брюйне.
Сообщалось, что неаполитанцы предлагают хавбеку «Манчестер Сити» контракт на 17 млн евро за три года.
«У нас есть намерение подписать его, но для танца нужны двое», – сказал президент «Наполи» в интервью Il Mattino.
Де Брюйне определится с будущим на следующей неделе. Рассматриваются «Наполи» и «Чикаго Файр», финансы не в приоритете (Бен Джейкобс)
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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