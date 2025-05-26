Де Лаурентис о де Брюйне: «Наполи» намерен его подписать, но для танца нужны двое»

Аурелио Де Лаурентис подтвердил желание «Наполи» подписать Кевина де Брюйне.

Сообщалось , что неаполитанцы предлагают хавбеку «Манчестер Сити» контракт на 17 млн евро за три года.

«У нас есть намерение подписать его, но для танца нужны двое», – сказал президент «Наполи» в интервью Il Mattino.

Де Брюйне определится с будущим на следующей неделе. Рассматриваются «Наполи» и «Чикаго Файр», финансы не в приоритете (Бен Джейкобс)