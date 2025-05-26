Максименко повторил рекорд Филимонова по сухим матчам «Спартака» в РПЛ – 15

Александр Максименко повторил рекорд по сухим матчам «Спартака» в РПЛ.

В этом сезоне чемпионата России на счету голкипера красно-белых 15 матчей без пропущенных голов.

Столько же в российской истории клуба было у Александра Филимонова в 1997 году.