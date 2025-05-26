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«Краснодар» – хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил. Результат неутешительный, продолжаем работать». Анюков о титуле РПЛ

Александр Анюков считает, что «Зенит» самостоятельно упустил чемпионство.

В этом сезоне титул Мир РПЛ завоевал «Краснодар», опередивший петербуржцев на 1 очко.

«Что здесь говорить? Мы не заняли первое место, поэтому тут уже ничего не скажешь. Сейчас все что угодно можно вспоминать. Там не выиграли, здесь не выиграли.

Результат неутешительный, продолжаем дальше работать. Самое главное сейчас – какая будет реакция в следующем сезоне.

«Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? «Краснодар» – хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», – сказал помощник главного тренера «Зенита».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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