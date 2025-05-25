Салах – самый результативный игрок фэнтези АПЛ-2024/25. В топ-3 вошли Мбемо и Палмер
Мохамед Салах стал лучшим в фэнтези АПЛ на Спортсе по очкам.
Полузащитник «Ливерпуля» набрал 318 очков – это новый рекорд турнира. В чемпионате Салах забил 29 голов и отдал 18 ассистов, он – лучший в лиге по обоим показателям.
У Бриана Мбемо 236 очков. В АПЛ полузащитник «Брентфорда» сделал 20+7 в 38 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
Тройку самых результативных замкнул Коул Палмер. Полузащитник «Челси» забил 15 голов и отдал 8 ассистов, всего за сезон у него 201 очко.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57608 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости