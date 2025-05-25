Салах – самый результативный игрок фэнтези АПЛ-2024/25. В топ-3 вошли Мбемо и Палмер

Мохамед Салах стал лучшим в фэнтези АПЛ на Спортсе по очкам.

Полузащитник «Ливерпуля » набрал 318 очков – это новый рекорд турнира. В чемпионате Салах забил 29 голов и отдал 18 ассистов, он – лучший в лиге по обоим показателям.

У Бриана Мбемо 236 очков. В АПЛ полузащитник «Брентфорда » сделал 20+7 в 38 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

Тройку самых результативных замкнул Коул Палмер . Полузащитник «Челси » забил 15 голов и отдал 8 ассистов, всего за сезон у него 201 очко.

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