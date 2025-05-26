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Алонсо об Анчелотти: «Принимаю его наследие с гордостью – без Карло меня не было бы здесь, вероятно. «Реал» начинает новый этап – хотим, чтобы болельщики гордились»

Хаби Алонсо отдал дань уважения Карло Анчелотти.

Сегодня 43-летний специалист был представлен в качестве нового главного тренера «Реала».

«Прежде чем начать говорить о новом этапе, я не хочу прекращать говорить о периоде, который только что завершился. Карло был моим тренером, он прекрасный человек, который сильно на меня повлиял. Без его мастерства меня, вероятно, не было бы здесь. Я принимаю его наследие с большой честью и гордостью. Надеюсь, я смогу оправдать ожидания и достичь с клубом всего, во что мы верим.

Мы начинаем этап, на котором я чувствую единение с клубом и болельщиками. У нас отличная команда, фантастические игроки и большой потенциал. Это дает мне множество энергии и энтузиазма. Мы уверены, что можем добиться важных результатов, достойных «Реала». Мы хотим, чтобы болельщики гордились, хотим передавать эмоции, радость. Пусть люди идут на стадион, чтобы получить удовольствие. Если нам удастся добиться этого, то получим непреодолимую силу. Мы убеждены, что можем сотворить нечто прекрасное. Большое спасибо. Вперед, «Мадрид», – сказал Алонсо.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
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