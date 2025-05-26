Пеп о Грилише вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Джек должен играть, в «Ман Сити» или где-то еще – это вопрос к нему, его агентам и клубу. Кто сказал, что я им недоволен?»

Пеп Гвардиола опроверг конфликт с Джеком Грилишем.

Полузащитник не вошел в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом» (2:0) в 38-м туре АПЛ .

«Конечно, Джек должен играть. Он невероятный футболист, который должен играть каждые три дня. Этого не было ни в этом сезоне, ни в прошлом. Это необходимо ему, с нами или где-то еще. Это вопрос к Джеку, к его агенту и к клубу. Если он останется – прекрасно, он будет бороться, как делал это с самого первого дня, чтобы быть полезным.

Кто сказал, что я недоволен Джеком? Ничего личного. Я был тем, кто боролся за то, чтобы он пришел, и за то, чтобы он остался в этом сезоне и в прошлом. Это я сказал, что хочу подписать Джека Грилиша . Он не играл [с «Фулхэмом»], потому что не играл, а не по какой-то другой причине. То, что будет дальше, – работа Чики [Бегиристайна ], Угу [Вианы ] и агентов», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».