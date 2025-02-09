Пеп о Грилише: «Мне жаль, что Джек не получает минут, которые, возможно, заслуживает. Дело не в том, что я ему не доверяю – просто вклад Савио и Доку огромен»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Джек Грилиш стал получать меньше игрового времени.

«Мне очень жаль, что он не получает тех минут, которые, возможно, заслуживает. Но, в конце концов, единственная причина – это то, что влияние Жереми [Доку ] и Савио в этом сезоне огромно.

Ничего личного, дело не в том, что Джек мне не нравится, или что я ему не доверяю.

Если вы даете одному игроку больше времени, чем другому, то, очевидно, вы больше ему доверяете. Но я знаю его качества, все дело в том влиянии, которое оказывает Савио.

Это его [Савио ] первый сезон, его влияние, голы и результативные передачи привели к невероятному улучшению игры в обороне в последней игре с «Арсеналом». В этом все дело», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».