Пеп о Грилише: «Мне жаль, что Джек не получает минут, которые, возможно, заслуживает. Дело не в том, что я ему не доверяю – просто вклад Савио и Доку огромен»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Джек Грилиш стал получать меньше игрового времени.
«Мне очень жаль, что он не получает тех минут, которые, возможно, заслуживает. Но, в конце концов, единственная причина – это то, что влияние Жереми [Доку] и Савио в этом сезоне огромно.
Ничего личного, дело не в том, что Джек мне не нравится, или что я ему не доверяю.
Если вы даете одному игроку больше времени, чем другому, то, очевидно, вы больше ему доверяете. Но я знаю его качества, все дело в том влиянии, которое оказывает Савио.
Это его [Савио] первый сезон, его влияние, голы и результативные передачи привели к невероятному улучшению игры в обороне в последней игре с «Арсеналом». В этом все дело», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем