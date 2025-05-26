«Наполи» интересен Тайлор из «Аякса». Хавбека оценивают в 25-30 млн евро

«Наполи» интересуется Кеннетом Тайлором из «Аякса».

Клуб хочет усилить полузащиту к следующему сезону и нацелился на 23-летнего игрока, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Представители «Неаполя» уже несколько раз наблюдали за игроком на матчах, а агенты Тайлора присутствовали в Неаполе в прошлую пятницу на игре с «Кальяри».

Отмечается, что нидерландец может играть в полузащите, а также выдвигаться вперед. «Аякс » установил за него цену примерно в 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Кеннет забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах Эредивизи . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .