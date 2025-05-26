«Барса» провела третий по результативности сезон в клубной истории – 174 гола в 60 матчах, 2,9 в среднем за игру

«Барселона» провела один из самых результативных сезонов в своей истории.

Команда Ханси Флика за 60 матчей сезона-2024/25 забила 174 гола – 102 в Ла Лиге , 43 в Лиге чемпионов, 22 в Кубке Испании, 7 – в Суперкубке Испании.

По количеству забитых мячей за сезон это третий результат каталонцев в истории (2,9 голов в среднем за игру).

Больше голов «Барселоной» было забито только в сезонах-2014/15 (175) и 2011/12 (190).