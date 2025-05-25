«Риека» стала чемпионом Хорватии во 2-й раз в истории и прервала серию из 7 титулов «Динамо» Загреб

«Риека» стала чемпионом Хорватии в сезоне-2024/25.

По итогам сезона команда заняла 1-е место в таблице чемпионата Хорватии, набрав 65 очков. В последнем 36-м туре «Риека» обыграла «Славен» (2:0).

«Риека » стала чемпионом Хорватии во 2-й раз в своей истории. До этого в течение 7 сезонов подряд титул выигрывало «Динамо » Загреб.

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