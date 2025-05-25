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  • Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
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Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»

Лотар Маттеус уверен, что Флориан Виртц добьется успеха в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы близки к подписанию полузащитника «Байера» и надеются закрыть сделку на следующей неделе.

«Он принимает серьезный вызов. Это не просто новый клуб. Это новый менталитет, новый язык. Но этот шаг также показывает, что он не боится. Флориан Виртц уверен в себе на 100 процентов, и это правильно.

Я абсолютно уверен, что он будет успешен «Ливерпуле» и в АПЛ. У «Ливерпуля» еще нет такого игрока на его позиции, который способен переломить ход игры», – сказал бывший игрок сборной Германии в эфире Sky Germany.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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