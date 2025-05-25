«Жирона» набрала 41 очко – на 40 меньше, чем в прошлом сезоне. Это антирекорд Ла Лиги
«Жирона» установила антирекорд в Ла Лиге.
Каталонский клуб набрал 41 очко – на 40 меньше, чем в прошлом сезоне.
Это антирекорд Ла Лиги. Ни у одного клуба ранее не было такой разницы по очкам в двух сезонах.
До этого худшим результатом была разница в 37 очков у «Спортинга» между 1997-м и 1998-м годами.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
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