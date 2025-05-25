«Жирона» набрала 41 очко – на 40 меньше, чем в прошлом сезоне. Это антирекорд Ла Лиги

«Жирона» установила антирекорд в Ла Лиге.

Каталонский клуб набрал 41 очко – на 40 меньше, чем в прошлом сезоне.

Это антирекорд Ла Лиги. Ни у одного клуба ранее не было такой разницы по очкам в двух сезонах.

До этого худшим результатом была разница в 37 очков у «Спортинга» между 1997-м и 1998-м годами.