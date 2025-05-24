ЦСКА предложил 9 млн евро и бонусы за Константелиаса. ПАОК хочет получить 15-20 млн (Иван Карпов)

Иоаннис Константелиас интересен ЦСКА.

Московский клуб предложил 9 миллионов евро и большие бонусы за 22-летнего атакующего полузащитника, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Однако ПАОК ответил отказом, поскольку хочет получить от 15 до 20 миллионов евро за футболиста.

Отмечается, что ЦСКА намерен сделать новое предложение. Также конкретный интерес к хавбеку проявляют «Жирона », «Зальцбург » и «Бенфика ».

В этом сезоне Иоаннис Константелиас провел 47 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.