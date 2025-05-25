Серлот сделал хет-трик против «Жироны», выйдя на поле на 62-й минуте. У него 20 голов в 35 играх Ла Лиги
Александр Серлот сделал хет-трик в матче с «Жироной».
Форвард «Атлетико» появился на поле на 62-й минуте. На 68-й он забил первый гол, затем забивал на 90-й и 93-й минутах.
Примечательно, что 15 дней назад Серлот сделал покер в матче против «Реал Сосьедад» (4:0).
Всего в 35 матчах сезона Ла Лиги Серлот забил 20 голов. Он лучший бомбардир команды.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57565 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости