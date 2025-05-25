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Серлот сделал хет-трик против «Жироны», выйдя на поле на 62-й минуте. У него 20 голов в 35 играх Ла Лиги

Александр Серлот сделал хет-трик в матче с «Жироной».

Форвард «Атлетико» появился на поле на 62-й минуте. На 68-й он забил первый гол, затем забивал на 90-й и 93-й минутах.

Примечательно, что 15 дней назад Серлот сделал покер в матче против «Реал Сосьедад» (4:0).

Всего в 35 матчах сезона Ла Лиги Серлот забил 20 голов. Он лучший бомбардир команды.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Серлот
logoАтлетико
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