32-летний Стилл возглавил «Саутгемптон». Клуб вылетел в Чемпионшип

«Саутгемптон» назначил Вилла Стилла на пост главного тренера.

Ранее сообщалось , что клуб и 32-летний специалист подпишут соглашение на 3 года.

По итогам нынешнего сезона «Саутгемптон » вылетел в Чемпионшип. Сейчас клуб занимает последнее, 20-е, место в таблице АПЛ , набрав 12 очков в 37 матчах.

Сегодня команда примет «Арсенал» в заключительном туре АПЛ.

На данный момент обязанности главного тренера исполняет Саймон Раск. В апреле клуб объявил об уходе тренера Ивана Юрича .

Вилл Стилл возглавлял «Ланс » с июля 2024 года. В этом сезоне клуб занял 8-е место в Лиге 1.