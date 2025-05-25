32-летний Стилл возглавил «Саутгемптон». Клуб вылетел в Чемпионшип
«Саутгемптон» назначил Вилла Стилла на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что клуб и 32-летний специалист подпишут соглашение на 3 года.
По итогам нынешнего сезона «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип. Сейчас клуб занимает последнее, 20-е, место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 37 матчах.
Сегодня команда примет «Арсенал» в заключительном туре АПЛ.
На данный момент обязанности главного тренера исполняет Саймон Раск. В апреле клуб объявил об уходе тренера Ивана Юрича.
Вилл Стилл возглавлял «Ланс» с июля 2024 года. В этом сезоне клуб занял 8-е место в Лиге 1.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Саутгемптона»
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