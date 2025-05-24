32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года

«Саутгемптон» назначит Вилла Стилла на пост главного тренера.

Английский клуб и 32-летний специалист подпишут соглашение на три года.

По итогам нынешнего сезона «Саутгемптон » вылетел в Чемпионшип. За тур до завершения этого сезона команда занимает последнее, 20-е, место в таблице АПЛ , имея в активе 12 баллов в 37 матчах.

Вилл Стилл возглавляет «Ланс » с июля 2024 года.

В прошедшем сезоне команда расположилась на восьмой позиции в чемпионате Франции, набрав 52 балла в 34 матчах.