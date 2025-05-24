32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года
«Саутгемптон» назначит Вилла Стилла на пост главного тренера.
Английский клуб и 32-летний специалист подпишут соглашение на три года.
По итогам нынешнего сезона «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип. За тур до завершения этого сезона команда занимает последнее, 20-е, место в таблице АПЛ, имея в активе 12 баллов в 37 матчах.
Вилл Стилл возглавляет «Ланс» с июля 2024 года.
В прошедшем сезоне команда расположилась на восьмой позиции в чемпионате Франции, набрав 52 балла в 34 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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