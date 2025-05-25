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Деменко считает Мусаева лучшим тренером сезона: «Помните, как критиковали Галицкого за его возвращение? А сколько критики было в адрес Мурада? Он выдержал и взял золото»

Максим Деменко высоко отозвался о Мураде Мусаеве.

«Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно. Мусаев доказал это результатом. Помните, как критиковали Галицкого за возвращение Мусаева? Говорили, что нужно было оставить Ивича. Мы не знаем, как выступил бы «Краснодар», если бы Ивич остался. Но мы знаем, как выступил «Краснодар» после возвращения Мусаева. Он стал чемпионом.

А сколько критики было в адрес самого Мусаева? Он порой даже на нее реагировал в интервью и на пресс-конференциях, а это значит, что она тренера задевала. Но Мусаев выдержал и взял золото. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что его выберут лучшим тренером сезона», – сказал экс-игрок «Краснодара».

В марте 2024 года пост главного тренера «Краснодара» покинул Владимир Ивич, на его место пришел Мурад Мусаев, который ранее уже работал в клубе.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМурад Мусаев
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logoпремьер-лига Россия
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