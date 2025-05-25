Барриос не видит позитивных моментов в сезоне для «Зенита»: «Мы проиграли Кубок и чемпионат – это плохо для большой команды»

Вильмар Барриос недоволен выступлением «Зенита» в прошедшем сезоне.

Петербургский клуб занял второе место в Мир РПЛ и вылетел из Фонбет Кубка России на стадии финала Пути РПЛ.

«Один позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат – это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год.

Нам нужно будет много обдумать, работать еще сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед.

Будет ли «Зенит» бороться одновременно за Кубок и лигу в следующем сезоне? Это наша цель на каждый год», – сказал полузащитник «Зенита ».