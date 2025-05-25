«Лион» вышел в Лигу Европы после победы «ПСЖ» над «Реймсом» в финале Кубка. «Страсбур» попал в Лигу конференций

Во Франции утвердились все участники еврокубков на следующий сезон.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Реймс» в финале Кубка Франции со счетом 3:0. Команда Луиса Энрике также выиграла чемпионат страны.

«Реймс» не смог завоевать путевку в Лигу Европы. Таким образом, «Лион», занявший 6-е место в Лиге 1, получит право сыграть в общем этапе ЛЕ в следующем сезоне наряду с «Лиллем» (5-е место).

Ставший седьмым «Страсбур» сыграет в квалификации Лиги конференций.

«Реймс» занял 16-е место в чемпионате и сыграет с стыках за право остаться в Лиге 1.