«Лион» вышел в Лигу Европы после победы «ПСЖ» над «Реймсом» в финале Кубка. «Страсбур» попал в Лигу конференций
Во Франции утвердились все участники еврокубков на следующий сезон.
В субботу «ПСЖ» разгромил «Реймс» в финале Кубка Франции со счетом 3:0. Команда Луиса Энрике также выиграла чемпионат страны.
«Реймс» не смог завоевать путевку в Лигу Европы. Таким образом, «Лион», занявший 6-е место в Лиге 1, получит право сыграть в общем этапе ЛЕ в следующем сезоне наряду с «Лиллем» (5-е место).
Ставший седьмым «Страсбур» сыграет в квалификации Лиги конференций.
«Реймс» занял 16-е место в чемпионате и сыграет с стыках за право остаться в Лиге 1.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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