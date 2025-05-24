Дуглас Сантос: «Задачей «Зенита» было отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год»

Дуглас Сантос разочарован, что «Зенит» не стал чемпионом в гол столетия.

Команда Сергея Семака заняла 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков по итогам сезона. Титул завоевал «Краснодар» – на его счету 67 баллов.

– Вы становились чемпионами России шесть лет подряд. Что изменилось в этом году?

– В РПЛ вышли квалифицированные команды – чемпионат стал сложнее. В этом сезоне, в отличие от предыдущих, мы не были так же стабильны дома и выигрывали не так много матчей. У нас было два домашних поражения в конце ноября и декабря, которые стоили нам чемпионства. Поэтому впредь мы должны уделять больше внимания домашним матчам – на своем поле мы не можем позволить себе проиграть ни одной встречи.

– В воскресенье у «Зенита» столетний юбилей. Особенно больно проигрывать чемпионат в такой момент?

– Да, это была наша цель, цель клуба – отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы расстроены этим, ведь понимаем: мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год.

Но сейчас нам нужно отдохнуть, собраться с мыслями и проанализировать, что мы сделали не так, чтобы в следующем году выполнить все на высшем уровне, – сказал защитник «Зенита».

«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м