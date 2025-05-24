Галактионов о «Локо»: «Мы в режиме самоокупаемости с точки зрения трансферов, при этом у нас 2-й год появляется один из лучших игроков России. В прошлом – Глушенков, в этом – Батраков»

Михаил Галактионов отметил работу в «Локомотиве» с российскими игроками.

«Подробно итоги подведем в Москве на пресс‑конференции с участием руководителей.

Что касается нашего восприятия, мы в течение двух недель проводили собрания с руководством клуба на предмет того, куда мы двигаемся, на предмет предстоящего комплектования на выход и на вход с учетом нашего ограниченного трансферного бюджета. Как вы знаете, мы находимся в режиме самоокупаемости с точки зрения трансферов.

При этом у нас второй год подряд появляется один из лучших игроков чемпионата России, и мы очень довольны этим. В прошлом году это был Максим Глушенков , в этом – Алексей Батраков . Плюс есть большая группа игроков «Локомотива» в национальной сборной.

Меня когда поздравляли с днем рождения первые лица российского футбола, все отмечали, что у нас такое большое количество россиян, которые составляют костяк российской сборной. И они не просто сюда пришли, они стали здесь такими», – сказал главный тренер «Локомотива ».