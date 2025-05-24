Галактионов о 6-м месте «Локо»: «Недовольны, хотели быть выше. Результаты с топ‑командами на хорошем уровне, но есть матчи, где мы раздали очки. Это будет уроком для будущих побед»

Михаил Галактионов не рад шестому месту «Локомотива» в Мир РПЛ.

«Понятно, что есть спады, и внутренне результатом недовольны, хотели быть выше, цепляться.

Результаты с топ‑командами на хорошем уровне, но есть матчи, где мы раздали очки, не имея права этого делать. Это будет уроком для будущих побед», – сказал главный тренер «Локомотива ».