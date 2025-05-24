«Штурм» Худякова стал чемпионом Австрии 2-й год подряд. У российского вратаря два матча в лиге
«Штурм» защитил титул чемпиона Австрии.
«Штурм» на два очка опередил «Зальцбург» и завоевал 5-е чемпионство в своей истории и второе подряд.
За австрийскую команду выступает российский вратарь Даниил Худяков.
В чемпионате 21-летний Худяков сыграл два матча (один на ноль) – это его первый сезон за «Штурм». Ранее он выступал за «Локомотив».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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