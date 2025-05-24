«Штурм» Худякова стал чемпионом Австрии 2-й год подряд. У российского вратаря два матча в лиге

«Штурм» защитил титул чемпиона Австрии.

«Штурм» на два очка опередил «Зальцбург» и завоевал 5-е чемпионство в своей истории и второе подряд.

За австрийскую команду выступает российский вратарь Даниил Худяков.

В чемпионате 21-летний Худяков сыграл два матча (один на ноль) – это его первый сезон за «Штурм». Ранее он выступал за «Локомотив».