Мусаев о том, сколько пива сегодня можно игрокам «Краснодара» после чемпионства: «Неограниченно»
Мурад Мусаев разрешил игрокам «Краснодара» выпить неограниченное количество пива.
«Быки» стали чемпионами России, набрав 67 очков по итогам сезона Мир РПЛ. В последнем туре они разгромили «Динамо» со счетом 3:0.
– Сколько пива сегодня можно игрокам?
– Неограниченно, – сказал главный тренер «Краснодара».
🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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