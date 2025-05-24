Мусаев о том, сколько пива сегодня можно игрокам «Краснодара» после чемпионства: «Неограниченно»

Мурад Мусаев разрешил игрокам «Краснодара» выпить неограниченное количество пива.

«Быки» стали чемпионами России, набрав 67 очков по итогам сезона Мир РПЛ. В последнем туре они разгромили «Динамо» со счетом 3:0.

– Сколько пива сегодня можно игрокам?

– Неограниченно, – сказал главный тренер «Краснодара».

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м