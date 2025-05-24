Угальде забил впервые с марта – после 12 сухих игр. Форвард «Спартака» с 17 голами лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ

Манфред Угальде прервал почти трехмесячную серию без голов.

Нападающий «Спартака » отличился в игре с «Химками» в заключительном туре Мир РПЛ .

До этого дня в последний раз он забивал 2 марта, затем последовала серия из 12 матчей без мячей.

Костариканец с 17 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Мирлинда Даку («Рубин ») 15 мячей.