Угальде забил впервые с марта – после 12 сухих игр. Форвард «Спартака» с 17 голами лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ
Манфред Угальде прервал почти трехмесячную серию без голов.
Нападающий «Спартака» отличился в игре с «Химками» в заключительном туре Мир РПЛ.
До этого дня в последний раз он забивал 2 марта, затем последовала серия из 12 матчей без мячей.
Костариканец с 17 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Мирлинда Даку («Рубин») 15 мячей.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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