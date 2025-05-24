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  • Соболев сделал ассист в игре с «Ахматом» в 30-м туре. У форварда «Зенита» 4+2 в 8 последних матчах РПЛ
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Соболев сделал ассист в игре с «Ахматом» в 30-м туре. У форварда «Зенита» 4+2 в 8 последних матчах РПЛ

Александр Соболев сделал голевой пас на Педро в игре с «Ахматом».

28-летний нападающий «Зенита» на 59-й минуте сделал результативную передачу в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (3:0, второй тайм). Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 8 последних матчах Премьер-лиги форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста. До этого у экс-игрока «Спартака» не было результативных действий в лиге. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Соболев
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
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