Судьи назначили 2-й пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом» – за фол Гогличидзе на Мантуане. Иванов указал на точку после разговора с ВАР

Судьи назначили второй пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом».

Петербургская команда принимает грозненскую в 30-м туре Мир РПЛ (2:0, перерыв).

В компенсированное ко второму тайму время защитник гостей Лео Гогличидзе сбил полузащитника хозяев Густаво Мантуана в своей штрафной. Главный арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый после разговора с видеоассистентами.

Андрей Мостовой забил с точки, пробив в правый от себя угол.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.