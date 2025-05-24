Судьи назначили 2-й пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом» – за фол Гогличидзе на Мантуане. Иванов указал на точку после разговора с ВАР
Судьи назначили второй пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом».
Петербургская команда принимает грозненскую в 30-м туре Мир РПЛ (2:0, перерыв).
В компенсированное ко второму тайму время защитник гостей Лео Гогличидзе сбил полузащитника хозяев Густаво Мантуана в своей штрафной. Главный арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый после разговора с видеоассистентами.
Андрей Мостовой забил с точки, пробив в правый от себя угол.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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